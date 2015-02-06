Siyaset mültecileri keşfetti



Almanya'da siyasi partiler, genç mülteci ve sığınmacılara oturma ve çalışma izni verilmesi konusunda harekete geçiyor. Yeşiller Partili Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, Sosyal Demokrat Partili Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer ile muhafazakar çizgideki Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) Hessen Başbakanı Volker Bouffier, genç mültecileri Alman sanayisine kazandırmak için ortak bir girişim başlattı.

Kretschmann, Dreyer ve Bouffier, Başbakan Angela Merkel'e de bu girişimin anlatıldığı bir mektup gönderdi. Üç eyalet başbakanının imzaladığı mektupta 2013 yılında Almanya'ya gelen 130 bin mülteciden genç yaştaki 55 bini için ikamet sürelerinin uzatılması talep edildi. Başbakanlar gençlere meslek eğtimi olanağı tanınmasını ve oturumlarının da güvence altına alınmasını istedi.

Başbakan Merkel'e yazılan mektupta, meslek eğitimi gören mülteci veya sığınmacıların her an sınırdışı edilme riskleri bulunduğu, bu nedenle de eğitimlerine odaklanamadıkları belirtildi. İkamet durumlarındaki riskten dolayı meslek eğitimi veren kurumlar ile işverenin de mülteci veya sığınmacı gençleri kabul etmede çekimser davrandıkları vurgulanarak "Meslek eğitimini tamamladıktan sonra iş bulanlara ilk aşamada süreli oturma izni verilmesi arzu edilmektedir" denildi. Eyalet başbakanlarının talebi üzerine hukukçuların devreye girerek yasal çerçeve üzerinde çalışmaya başladıkları belirtiliyor.

Ekonomi dünyası da destekliyor

Genç mülteci ve sığınmacıların iş gücü potansiyellerinin değerlendirilmesi Alman sanayisinin başlıca beklentisi. Bu nedenle Merkel'e mektupta, Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Erik Schweitzer ile Zanaatkarlar Odası Başkanı Hans Peter Wollseifer'in de görüşlerine yer verildi.

İki temsilci de gençlere Almanya'da en az beş yıllık bir perspektif sunulmasından yana olduklarını ifade etti. Sanayi temsilcilerinin gençlere üç yıllık meslek eğitiminden sonra da iş piyasasına girmeleri için ayrıca en az iki yıl sürenin garanti edilmesi konusunda görüş birliğinde oldukları vurgulanıyor.

Mektupta işletmelerin meslek eğitimi verecek genç bulmakta karşılaştıkları zorluklar da sıralanıyor. Meslek eğitimi gören çok sayıda gencin, eğitimlerini tamamlamadan işletmeleri terk ettiklerine dikkat çekilen mektupta, 55 bin genç mülteci arasında Alman sanayisine katkı sunacak elemanların yetiştirilebileceği belirtiliyor.

Mülteci ve sığınmacı sayısı artıyor

Almanya'ya gelen mültecilerin sayıları da hızla artıyor. Bu yıl içinde 200 bin mültecinin daha gelerek iltica talebinde bulunacağı tahmin ediliyor. Bu kesim arasında 35 yaş altında çok sayıda gencin de bulunacağından yola çıkan siyasetçiler gençleri Alman iş piyasasına kazandırmanın önemine işaret ediyorlar.

Ancak mektupta, Almanya'da göçmenlere ve mültecilere yönelik mevcut yasalar da eleştirilerek iyileştirmelere gidilmesi isteniyor.