Siyah genç öldürüldü, ABD karıştı

Olay, ABD çapında protestolara yol açan, silahsız genç Michael Brown'ın polis tarafından vurulduğu Ferguson yakınlarındaki Berkeley'de meydana geldi.

Berkeley'de devriye gezen bir polis, 18 yaşında olduğu belirtilen bir Afro-Amerikalıyı öldürdü. Polisin gencin kendisine silah doğrulttuğunu iddia ettiği, nefsi müdafaayla hareket ettiği belirtildi.

Gencin kimliği açıklanmazken annesinin cesedi teşhis ettiği, olay sırasında gencin yanında bulunan arkadaşının ise kaçtığı kaydedildi. Polis, olay yerinde bir tabancanın bulunduğunu açıkladı.

NBC Televizyonu olay üzerine yaklaşık 200 kişinin katıldığı bir protesto gösterisinin düzenlendiğini, polisle göstericiler arasında yer yer arbede yaşandığını duyurdu. Gösteri sırasında çöp konteynırları ateşe verildi.

ABD'de polis ve yargının tartışmalı kararları

9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü.

Memur Wilson, gencin kendisine karşı eylemde bulunduğunu ve kendisini savunmak için Brown'a ateş ettiğini iddia etmiş ama sonradan gencin silahsız olduğu anlaşılmıştı.

Olayın ardından Ferguson'da büyük gösteriler başlamış, bu gösterilere müdahale eden polisin tutumu gösterilerin daha da büyümesine neden olmuştu.

Oluşturulan 12 kişilik jürinin polis memuru Wilson'ın yargılanmasına gerek olmadığı yönündeki karar tepki çekmiş, ABD genelinde protesto gösterilerine yol açmıştı.

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen bir başka olayda, 6 çocuk babası 43 yaşındaki Afro-Amerikalı Eric Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmış, bir grup polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti. Olaydan sorumlu beyaz polis hakkında takipsizlik kararı alınması protesto gösterilerine neden olmuştu.