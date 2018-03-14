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"Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" denmişti; RTÜK'ten Akit TV'ye ceza

RTÜK, Akit TV'ye bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası kesti

14 Mart 2018 17:15

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Akit TV sunucusu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" sözlerinden dolayı RTÜK'e yaptığı başvuru sonuçlandı. RTÜK, Akit TV'ye bir aylık reklam gelirinin yüzde 3'ü oranında para cezası kesti.

RTÜK, Akit TV sunucusu Ahmet Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" sözlerini yayınlayan Akit TV'ye, ceza kesti. RTÜK, Akit TV'nin bir aylık reklam gelirinin yüzde üçü oranında para cezası keserken, bu cezanın, ortalama 25 bin TL'ye denk geldiği ifade edildi.

Yarkadaş'ın şikayetini değerlendiren RTÜK, kanala program durdurma cezası da verdi. Kurul, Akit TV'deki programın üç gün boyunca yayınlanamayacağına hükmetti.

Kararı değerlendiren CHP'li Barış Yarkadaş, "RTÜK'ün başvuruyu değerlendirip yetersiz olsa da ceza vermesini önemsiyoruz. Bu tür nefret suçlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğinin altını da bir kez daha çiziyoruz" dedi. Açıklamasında, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı da eleştiren Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Akit TV spikeri Ahmet Keser, Nişantaşı, Etiler, Cihangir ve daha birçok yerde yapacağını duyurduğu katliama TBMM'yi de ekliyor. Bu sözlerin ardından çağrı yaptığımız ve tepki göstermesini istediğimiz TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise kılını bile kıpırdatmıyor. Merak ediyorum; Kahraman bu sözler karşısında TBMM'nin şeref ve haysiyetini neden korumuyor? Neden suç duyurusunda bulunmuyor? Akit TV'den neden çekiniyor? Yoksa TBMM üyelerinin ölüm tehdidine maruz kalmasına ilişkin sözleri meşru mu görüyor?"

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Akit TVRTÜKcezasivilcihangirAhmet Keser

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