'Sivil Düşün AB' programı tanıtıldı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, aktivistler ve sivil toplum örgütlerine yönelik 'Sivil Düşün AB' adlı yeni bir program başlattı.

Program, 16 Nisan Salı günü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nda, tüm Türkiye’den yüzün üzerinde sivil toplum temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde tanıtıldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Jean-Maurice Ripert, konuşmasında 'Sivil Düşün düşlerinizi gerçeğe dönüştürmek için kullanabileceğiniz bir araç' dedi.

Büyükelçi Ripert, Sivil Düşün programının aktif bireyler, gönüllüler ve STÖ'lerin katkılarıyla hazırlandığını ve bugüne kadar gerçekleştirilen programlardan çok farklı, esnek ve yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu da dile getirdi.

Sivil Düşün AB programı Radyo ODTÜ Modern Sabahlar Programının sevilen üçlüsü Fahir-Ege-Oktay’ın renkli sunumlarıyla ve sivil aktivist hareketin önemli sembollerinden biri olan, yazar Esmeray’ın sergilediği Cadı’nın Bohçası adlı gösteri ile tanıtıldı. İnternet üzerinden yapılan canlı yayına yüzlerce aktivist katıldı.

Sivil Düşün AB Programı, önümüzdeki dört yıl boyunca, toplumsal ve kolektif hayatı ilgilendiren alanlarda aktif olan bireylerin ve sivil örgütlerin ihtiyaçlarına, zamanında ve kolay çözüm bulmayı hedefliyor. Program kapsamındaki destek üç ana başlık altında toplanıyor:

Aktivist Programı

Sivil Düşün AB Programı, Türkiye'de bağımsız veya bir sivil toplum örgütü bünyesinde toplumsal çalışmalar yürüten aktivistlere destek veren ilk program olma özelliğini taşıyor. Konferans, seminer, çalışma ziyareti veya benzeri organizasyonlar düzenlemek veya katılmak, diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmek, kampanya ve lobi faaliyetleri düzenlemek veya teknik uzmanlık desteği almak isteyen aktivistler, diledikleri zaman programa başvurabiliyor.

Başvurular aylık olarak değerlendiriliyor, destek alan projeler www.sivildusun.eu web sitesinde yayınlanıyor, destek alamayan başvurular içinse, uzman ekip tarafından, başvurunun geliştirilerek, tekrarlanması için başvuru sahibine teknik danışmanlık yardımı sunuluyor.

Küçük Hibeler

Programın bu destek bileşeniyle, alanında aktif olarak çalışan sivil toplum örgütlerinin acil ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Salon kiralamadan, teknik ekipman teminine, bilinçlendirme kampanyası düzenlemekten, uzman desteğine bir çok acil ihtiyaç için küçük hibelerden faydalanmak mümkün.

Sivil toplum ağ ve platformlarına destek

Sivil Düşün AB Programının hayata geçireceği bir diğer ilk de, sivil toplum örgütleri, gönüllüler ve aktivistleri bünyesinde toplayan sivil toplum ağları ve platformlarının desteklenmesi. Programın bu ayağında, ulusal, bölgesel, yerel ve tematik çalışma alanlarında aktif olan veya yeni kurulacak çatı örgütler bu destekten faydalanabiliyor.

Avrupa Birliği ve bu örgütler arasında yapılacak ortaklık anlaşmalarıyla, daha fazla sivil toplum örgütü, gönüllü ve aktivistin, toplumsal hayata katılımını sağlamak için çatı örgütlerin gerçekleştirdiği çalışmalar destekleniyor.