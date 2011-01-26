-SİVAS'TA MİNİBÜS DEVRİLDİ: 17 YARALI SİVAS (A.A) - 26.01.2011 - Sivas'ın Hafik ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sivas-Erzincan karayolu Emre köyü yakınlarında Mehmet Arslankaya yönetimindeki 58 ZA 629 plakalı minibüs devrildi. Zara'dan Sivas'a yolcu götürdüğü ve yolcularının arasında öğretmenlerin de bulunduğu minibüsteki 17 kişi yaralandı. Bazı yaralıların kendi imkanlarıyla minibüsün üst kısmındaki bölümden çıktıkları belirtildi. Araçtan çıkarılan bazı yaralılar yoldan geçen araçlarla, bazıları da ambulanslarla Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların kimliklerinin tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.