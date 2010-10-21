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SİVAS'TA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI SİVAS (A.A)

21 Ekim 2010 15:14

-SİVAS'TA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 16 YARALI SİVAS (A.A) - 21.10.2010 - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çınar yönetimindeki 58 SA 697 plakalı midibüs Akıncılar-Suşehri arasındaki Sıyrındı köyü yakınlarında devrildi. Kazada araçta bulunan ve kimlikleri henüz öğrenilemeyen 16 kişi yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, aralarında tüp bebek yöntemiyle bir süre önce hamile kalan bir kadının da bulunduğu 4'ü, buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

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