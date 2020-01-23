Demir Grup Sivasspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Yeni Malatya Stadında karşı karşıya geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Demir Grup Sivaspor'u 2-1 kazanmasına rağmen turu atlayan takım ilk maçı 4-0 kazanan Demir Grup Sivasspor oldu.

Karşılaşmadan önemli dakikalar;

2. dakikada Mert Hakan sol kanattan ilerlerken ceza sahası dışından kaleyi gördü, top köşeden ağlarla buluştu. 0-1

İlk yarıyı konuk ekip 1-0 önde kapattı.

79. dakikada sol kanattan gelen ortaya Gökhan Töre sağ çaprazdan düzgün bir vuruş yaptı ve topu köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

90+2. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Chebake dönerek vurdu ve köşeden golü attı. 2-1