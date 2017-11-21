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Sivas'a kar yağışı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, akşam da kent merkezinde kendini gösterdi

21 Kasım 2017 21:28

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, akşam da kent merkezinde kendini gösterdi.
Kent merkezinde sabahtan itibaren aralıklarla görülen yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı nedeniyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar, kar yağışı altında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kar yağışı ilçe yollarında ise aksamalara neden oldu. Zara-Suşehri arasına ulaşımı sağlayan Geminbeli geçidinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri, sürücülerin kar lastiği takmadan yola çıkmamalarını istedi.
Kar yağışının kentte aralıklarla etkili olması bekleniyor. 

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