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Spor

Sivas Belediyesinden ilginç Robinho paylaşımı

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor'un anlaştığı Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho için, Sivas Belediyesi ilginç bir paylaşım yaptı

23 Ocak 2018 17:47

SİVAS, (DHA)- DEMİR Grup Sivasspor\'un anlaştığı Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho için, Sivas Belediyesi ilginç bir paylaşım yaptı.
Robinho\'nun Demir Grup Sivasspr\'a transferi kentte büyük coşku yarattı. Sivas Belediyesi de twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Sivas kent girişindeki nüfus tabelasına Robinho\'nun futoğrafyıla birlikte \'Nüfus 336 bin + 1 Robinho\' görseli paylaşıldı. Paylaşılan görselde, \"Sevgili Robinho, Sivas Belediesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğalgaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin\" ifadelerine yer verildi. 

(FOTOĞRAFLI)

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