T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

  Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı

09 Ocak 2019 16:12

 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Şişli\'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı. 
Olay Kuştepe Mahallesi, Şehit Özer Ayrancı Sokak\'ta bulunan parkta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi bacağından silahla vuruldu. Olayı gerçekleştirenler ise kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Olay yerinden görüntü
-Ambulansın görüntüsü
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Polis ekiplerinin delil araştırması yapması 
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYAHasan YILDIRIMİSTANBULDHA ŞişliKuştepe MahallesiAyrancı SokakTartışmanınOlayıHaberYaralıOlayınPolisGörüntü Dökümü Olay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24