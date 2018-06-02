Sisi'nin ikinci dönem devlet başkanlığı başladı

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, ikinci dört yıllık devlet başkanlığı görevine başlamak için Cumartesi günü mecliste yemin etti. Mart ayında neredeyse rakipsiz bir şekilde girdiği seçimlerden geçerli oyların yüzde 97'sini alarak tekrar devlet başkanı seçilen Sisi, yemin sonrasında yaptığı konuşmada "Benimle aynı fikirde olan veya olmayan bütün Mısırlıların devlet başkanı olacağım" dedi.

596 üyeli meclisteki konuşmasında Sisi ülke olarak "ekonomik, sosyal ve siyasi zorluklar ve onların hayatın her alanına olumsuz etkileriyle karşı karşıya" olduklarını ifade etti. Uzlaşı ve birlik çağrısı yapan Sisi, "Sadece şiddet, terörizm ve radikalliği seçenler ortak alanlardan dışlanacaklardır" diye konuştu. Eğitim, sağlık ve kültür konularının ikinci görev döneminde ilgileneceği konuların başında geleceğini belirten Sisi, Mısır devletinin "uluslararası ve bölgesel ortakları ile dengeli ilişkilerini ortaklık ve çıkarların alışverişi çerçevesi içerisinde ilerlemesi için" yol alacağını söyledi.

26 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında yapılan ve katılım oranının yüzde 41 olduğu seçimlerde Sisi, oyların yüzde 97’sini almıştı. Sisi’nin yarıştaki tek rakibi ve kendisi de Sisi taraftarı olan Musa Mustafa Musa ise oyların yüzde 2,92'sini almıştı. Seçimler öncesinde Sisi'nin seçileceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Sisi'nin diğer rakipleri gözaltılar ve baskılar nedeniyle seçimlerden çekilmişti.

Eski genelkurmay başkanı olan Sisi, ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı Muhammed Mursi'yi 2013 yılında darbeyle görevden alarak iktidara gelmiş, 2014 yılında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde de bu göreve seçilmişti.

dpa,AFP/DÇÜ,EC

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