Sirte Limanı IŞİD'den geri alındı



Libya hükümet temsilcisi Reda Issa cumartesi günü yaptığı açıklamada "Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı güçlerin cuma günü zorlu çatışmaların ardından kentin doğusundaki Sirte Limanı ve limanı çevreleyen birçok bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini" kaydetti. Çatışmalarda 11 askerin öldüğü belirtildi. Askerlerin büyük bölümünün IŞİD'in keskin nişancılarına hedef olduğu bildirildi.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinden sonra Libya kaosa sürüklenmişti. Irak ve Suriye'nin geniş kesimlerini elinde bulunduran radikal İslamcı IŞİD, 2014 yılı ortalarında Libya’daki iki rakip hükümet arasındaki iktidar mücadelesinden yararlanarak ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirmişti. Muammer Kaddafi'nin doğduğu kent olan Sirte, IŞİD’in Libya kolu için en önemli kentlerden biri konumunda bulunuyordu. Terör örgütü, Sirte kentini geçen yıl ele geçirmişti.

Çoğunluğunu liman kenti Mısrata'dan gelen milislerin oluşturduğu Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı güçler hava ve topçu desteğiyle geçen çarşamba Sirte'ye girmişti. Hükümet temsilcisi Reda Issa hükümet güçleri ve IŞİD militanlarının kent merkezi ve kentin kuzeyi arasında bulunan bir bölgede karşılaştıkları ve burada yoğun çatışmaların yaşandığını kaydetti.

Hafta başında Libya güçleri Sirte'deki IŞİD mevzilerine hava operasyonu gerçekleştirmişti.

Libya'nın uluslararası alanda tanınmayan hükümeti geçen nisan ayında istifa etmişti. Trablusgarp'ta yayınlanan bildiride, hükümetin Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen birlik hükümeti lehine görevi bıraktığı belirtilmişti.