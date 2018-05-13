Şırnak'ta tenis heyecanı

Şırnak Belediyesi Gençlik Kültür Evi ve Şırnak Tenis Spor Kulübü, 3 gün sürecek tenis turnuvası düzenledi. Bugün başlayan ve 3 gün sürecek turnuvaya değişik yaş gruplarından 4\'ü engelli olmak üzere toplam 40 sporcu katılıyor.

Fatih Sosyal Bilimler Lisesi Kapalı Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen turnuvaya öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Şırnak\'ta ilk defa kort tenisi turnuvası düzenlendiğini belirten Gençlik Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, \"Şırnak\'ta genç arkadaşlarımız tenis kulübü açtılar. Tenis sporu ile ilgilenen gençlerimizin, çocuklarımızın olduğunu gördük. Bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz diye düşündük. Tenis Kulübü Başkanı Selma hanımın girişimleri ve Şırnak Belediye Başkan Vekilimiz Turan Bedirhanoğlu\'nun desteği ile bir organizasyon yaptık. Turnuvamıza yaklaşık 40 kişi başvuruda bulundu. Bu Spor Şırnak\'ta yeni yeni tanıtılmaya başlanıyor. Bugün Şırnak\'ta ilk defa kort tenisi turnuvası gerçekleştiriyoruz. Turnuvamız 3 gün sürecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verilecek. Turnuvamızda küçük çocuklarımız, yetişkinler ve 4 engelli sporcumuz var. Amacımız bunu yaygınlaştırmak, büyütmek ve ilerde ulusal maçlara sporcular göndermek\" dedi.

Şırnak\'ta gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için 2015 yılında Şırnak Tenis Spor Kulübü\'nü kurduklarını anlatan Tenis Kulübü Başkanı Selma Özçınar da, \"Şırnak Tenis Spor Kulübü\'müzü 2015 yılında kurduk. Kulübümüzü kurarken Şırnak\'ta tenis sporunu sevdirmek, çocuklarımızı, gençlerimizi doğru alışkanlıklarla, enerjilerini doğru şekilde harcamalarını sağlamaktı. Biz yola çıkarken tenisin bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. Bugün ilk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Çok güzel bir ilgi var. Şu anda kulübümüz bünyesinde 96 öğrencimiz bulunuyor. 45\'i minik, bizim için çok çok değerli olan 4 engelli var. Bugünkü organizasyon ile beraber inşallah bundan sonra daha geleneksel, uluslar arası turnuvalara gidecek seviyede öğrenciler yetiştireceğiz. Bu da bizim için en büyük kazanç\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların antrenman yapması

-Konuşmalar

-Müsabakalar

-Genel ve detay görüntüler

HABER-KAMERA: SEKVAN KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

FOTOĞRAFLI