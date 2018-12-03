Şırnak'ta kitap kumbara standı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hayrettin Olcay ve üyeleri, \'Bir kitap bir umuttur, sen de umut olmaya var mısın?\' projesi kapsamında sanat sokağında kitap kumbara standını kurdu.

Sanat sokağında kurulan kitap kumbara standına vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, ilk kitap bağışını AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı Hayrettin Olcay yaptı. Olcay, hergün farklı bir noktada stand kuracaklarını ve topladıkları kitapları okullardaki öğrencilere teslim edeceklerini söyledi. Okullardaki kütüphane eksikliğinden dolayı böyle bir proje hazırladıklarını belirten Olcay, \"Bazı okullarımızda kütüphane yok, kitaplara ihtiyacı olan öğrencilerimiz var. Biz de bu durumda ‘Bir kitap bir umuttur, sen de umut olmaya var mısın?\' sloganıyla kitap kumbarası kurduk. Hergün farklı bir noktada standımızı kurarak kitap toplayacağız. Topladığımız kitapları ihtiyacı olan okullarımıza en kısa sürede teslim edeceğiz\" dedi.



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