'Şirin Baba' gerçek oldu

ABD’de Paul Karason adlı 57 yaşındaki adamın yüzü 14 yıldır masmavi. İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre bu durum bir kozmetik oyunu ya da şaka değil.Karason’u bu hale getiren şey sivilceleri yok ettiği düşünülen ve içinde kolloidal gümüş suyu bulunan bir kocakarı ilacı. Sivilcelerini yok etmesini umduğu ilacı kullandıktan sonra yüzü mavileşen Karason ise yüzünün ilaç yüzünden bu hale geldiğini kabul etmiyor.Mavi yüzü ve beyaz sakalıyla ünlü çizgi film Şirinler’deki Şirin Baba’yı andıran Karason’un kız arkadaşı da sevgilisinin bu haline alışmış. Karason’un vücudunun diğer yerleri ise normal renkte.