T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Şirin Baba' gerçek oldu

ABD’de 57 yaşındaki bir adamın yüzü 14 yıldır masmavi. Sebebi ise, sivilcelerini yok etmesini umduğu bir kocakarı ilacı...

26 Ağustos 2008 03:00

ABD’de Paul Karason adlı 57 yaşındaki adamın yüzü 14 yıldır masmavi. İsviçre gazetesi Blick'in haberine göre bu durum bir kozmetik oyunu ya da şaka değil.

Haberin videosu için tıklayın

Karason’u bu hale getiren şey sivilceleri yok ettiği düşünülen ve içinde kolloidal gümüş suyu bulunan bir kocakarı ilacı. Sivilcelerini yok etmesini umduğu ilacı kullandıktan sonra yüzü mavileşen Karason ise yüzünün ilaç yüzünden bu hale geldiğini kabul etmiyor.

Mavi yüzü ve beyaz sakalıyla ünlü çizgi film Şirinler’deki Şirin Baba’yı andıran Karason’un kız arkadaşı da sevgilisinin bu haline alışmış. Karason’un vücudunun diğer yerleri ise normal renkte.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24