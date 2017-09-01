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Spor

Sırbistan-Letonya 92-82

İSTANBUL,(DHA) Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 2'inci maçında Sırbistan, Letonya'yı 92-82 yendi

01 Eylül 2017 22:05

İSTANBUL,(DHA)

Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 2\'inci maçında Sırbistan, Letonya\'yı 92-82 yendi.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda D Grubu’nda oynanan ikinci karşılaşmada Sırbistan, Letonya\'yı mağlup etti. Letonya karşılaşmaya iyi başlayan taraf oldu. Porzingis ve Bertans önderliğinde hücumda iyi bir oyun sergileyen Letonya ilk periyodu 24-21 önde kapattı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Sırbistan son saniyelerinde durumu 45-45\'e getirse de son saniye yediği basketle soyunma odasına 47-45 geride gitti. İkinci yarıyla birlikte oyuna ağırlığını koyan Bogdanovic, Sırbistan\'ı sırtlayan isim oldu. 3\'üncü çeyrek yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermyen Sırbistan, Letonya\'nın yıldız oyuncusu Porzingis\'i faul problemine sokunca ibreyi lehine çevirdi. Büyük çekişmeye sahne olan son periyotta üstünlüğünü devam ettiren Sırbistan, maçtan 92-82 galip ayrılmayı başardı. Maçın en skorer oyuncusu 30 sayı ile eski Fenerbahçe Ülkerli Bogdan Bogdanovic oldu. Letonya\'da Dairis Bertans\'ın 23, Porzingis\'in 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

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