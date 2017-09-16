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Spor

Sırbistan finale yükseldi

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu: Slovenya - Sırbistan Rusya - Sırbistan: 79-87 İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, Rusya'yı 87-79 mağlup ederek finale yükseldi ve Slovenya'nın rakibi

16 Eylül 2017 02:26

Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda finalin adı belli oldu: Slovenya - Sırbistan

Rusya - Sırbistan: 79-87

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final mücadelesinde Sırbistan, Rusya\'yı 87-79 mağlup ederek finale yükseldi ve Slovenya\'nın rakibi oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan ilk çeyreği 25-20 önde kapattı. İkinci periyotta vites artıran Sırplar, devreye 48-34 önde girdi.
İkinci yarıda tekrardan oyuna ortak olan Rusya, son periyoda girerken farkı 9\'a kadar indirdi. Maçın son bölümünde rakibine öne geçme fırsatı vermeyen Sırbistan, sahadan 87-79 galip ayrılarak finale yükseldi ve Slovenya\'nın rakibi oldu.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 33 sayıyla Rusya\'dan Alexey Shved olurken, Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic 24 sayı üretti.
Slovenya ile Sırbistan arasında oynanacak olan Avrupa Basketbol Şampiyonası finali, 17 Eylül Pazar günü TSİ 21.30\'da Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanacak.
Üçüncülük maçında ise aynı gün TSİ 17.00\'de İspanya ile Rusya karşı karşıya gelecek.

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