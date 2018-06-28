Sırbistan - Brezilya: 0-2

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA,(DHA)

STAT: Spartak

HAKEMLER: Alireza Faghani, Reza Sokhandan, Mohammad Mansouri

SIRBİSTAN: Stojkovic, Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Kolarov, Matic, Milinkovic Savic, Tadic, Kostic (Dk. 82 Radonijic), Ljajic (Dk 75. Zivkovic), Mitrovic (Dk. 89 Jovic)

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo (Dk. 10 Filipe Luis), Casemiro, Paulinho (Dk. 66 Fernandinho), Coutinho (Dk. 80 Augusto), Neymar, Willian, Gabriel Jesus

GOLLER: Dk. 36 Paulinho, Dk. 68 Thiago Silva (Brezilya)

SARI KARTLAR: Ljajic, Matic, Mitrovic (Sırbistan) - (Brezilya)

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta mücadelesinde Brezilya, Sırbistan\'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Brezilya puanını 7\'ye yükseltti ve lider olarak son 16 turuna yükseldi. Sırbistan ise 3 puanla 3\'üncü sırada kalarak turnuvaya veda etti. Brezilya\'nın son 16 turundaki rakibi, F Grubu\'nu ikinci sırada tamamlayan Meksika olacak.

36\'ncı dakikada Coutinho\'nun pasını kontrol eden Paulinho, yaptığı vuruşla Brezilya\'nın ilk golünü kaydetti: 0-1.

68\'inci dakikada Neymar\'ın kullandığı köşe vuruşunda yükselerek düzgün bir vuruş yapan Silva, topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşma Brezilya\'nın 2-0\'lık galibiyeti ile noktalandı.