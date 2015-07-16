Sıra dışı müzeler



Hamburg'daki "Minyatür Harikalar Ülkesi", Hamburg’un en ilgi çeken adreslerinden biri. Yarım milyon iş saatinden uzun bir süre emek sarf edilerek 1300 metrekarelik bir alan oluşturulmuş. 2020’ye kadar da 2 300 metrekareye genişletilmesi planlanıyor. Dünyanın en uzun model tren güzergâhını geçen yıl bir milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Dresden'deki Alman Hijyen Müzesi'ni ziyaret edenleri sayısız ilginç bilgi ve obje bekliyor. Müzede antik doğum koltuklarından aşk mektuplarına kadar geniş bir yelpaze sergileniyor. Bilimsel objeler ile pek ilgilenmeyenler ise cinsellik konusunda sunulan işitselleri dinleyebilir. Burada örneğin kokunun eş seçimimizde ne gibi bir rol oynadığını öğrenebilirsiniz.

Essen'de "Afrika Ruhu" isimli müze hizmet veriyor. Ruhr Havzası’nın tam orta yerinde 4 bin yıldan eskilere uzanan Afrika kökenli Vudu dini hakkında bir müze beklemiyor normalde insan. Su tanrıçası Mami Vata için hazırlanan sunak vudu dinine inananlardan yoğun rağbet görüyor.

Bir kör dünyayı nasıl algılar?

"Karanlıkta Diyalog" müzesi Frankfurt'ta bulunuyor. Bir kör dünyayı nasıl algılar? Bunu biraz da olsun anlamak isteyen ziyaretçiler, kör rehberler eşliğinde altı farklı mekânı kapsayan bir tura çıkarılıyor. Bu odalarda gündelik hayattan çeşitli sahneler canlandırılıyor. Eğer bu tecrübe size yetmezse, hemen turun çıkışındaki “Karanlığın Tadı” adlı restoranda zifiri karanlıkta yemek yemeyi de deneyebilirsiniz.

Heidelberg Sarayı’nın içinde bulunan Alman Eczane Müzesi'nde 2000 yıllık eczacılık tarihinden objeler sergiliyor. Fotoğrafta görülen bir eczane iç mekânı 1724 yılından kalma. Müzede buna benzer toplam yedi adet tarihi iç dekor bulunuyor.

Başkent Berlin'deki "Alman Köri Soslu Sosis Müzesi"nde bu lezzet hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Bu sosisin ve özel sosunun yapılışı hakkında tüm bilgileri aldıktan sonra, sosis şeklinde bir kanepeye uzanabilir, ketçap şişesi şeklindeki kulaklıklardan köri soslu sosis hakkında yazılmış şarkıları dinleyebilirsiniz. İştahı açılanlar için müzede bir sosisçi de var.

"Alman Vergi Müzesi" Brühl'de bulunuyor. Vergi konusunun eğlenceli olabileceği kimin aklına gelirdi? Alman Vergi Müzesi’nde ziyaretçiler M.Ö. 3. Binyıldan günümüze kadar verginin tarihini öğrenme fırsatına sahip. Müzedeki belge, resim ve aletler aracılığıyla vergi mükellefleri ile vergi daireleri arasındaki ilişki inceleniyor.

Patatesin sanat tarihindeki yeri

Münih'teki Patates Müzesi'nde damak zevkine uygun lezzetler tadacağını sananlar hayal kırıklığına uğrayabilir. Zira Patates Müzesi’nde patates sadece sanat tarihi açısından inceleniyor. Sekiz farklı bölümde patatesin İnkalar’dan günümüze uzanan tarihi gözler önüne seriliyor. Müzede kızarmış patates ve patates püresinin yerine de yağlı boya tablolar, çizimler ve benzeri eserler bulunuyor.

Yine Münih'te yer alan Bira ve Oktoberfest Müzesi Patates Müzesi'nin aksine gerçekten de damağa hitap ediyor, burada farklı biraların tadına bakmak mümkün! Ayrıca ziyaretçiler tarihi alet edevatı ve 1487’den kalma el yazması bira tariflerini görebilir. Müzenin bulunduğu bina 1340 yılında inşa edilmiş.

Köln'deki Çikolata Müzesi, çikolata meraklıları için en doğru adres, zira burada çikolatanın tarihi ve modern çikolata üretimi hakkında en önemli bilgileri alabiliyor, çikolata çeşmesinden de çikolata açlığınızı giderebiliyorsunuz.