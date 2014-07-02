Sıra 'Çeyreklerde'

32 takımın katılımı ile başlayan Dünya Şampiyonası’nda dün oynanan karşılaşmaların ardından İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri de evinin yolunu tutan ülkeler kervanına katıldı ve kupanın hayalini kurmaya devam eden takım sayısı sekize indi. Bunlar Brezilya, Kolombiya, Hollanda, Kosta Rika, Fransa, Almanya, Arjantin ve Belçika.

Sao Paulo kentinde oynanan Arjantin – İsviçre karşılaşmasında futbolseverler ilk yarıda İsviçre’nin, ikinci yarıda ise Arjantin’in daha baskılı olduğu bir oyun izlediler. Ancak normal sürede iki taraf da gol atamayınca maç uzatmaya gitti. 118. dakikaya dek devam eden golsüz eşitlik herkesi penaltı atışlarına hazırlıyordu ki sahneye Arjantin’in iki yıldız ismi Messi ve Di Maria çıktılar. Orta sahadan topu hızla getiren Messi'nin şık pasına gelişine vuran di Maria tangocuları çeyrek finale taşıyan golü attı. İsviçre’nin teknik direktörü Ottmar Hitzfeld, daha önce belirttiği gibi, takımının elenmesinin ardından 34 yıllık teknik adamlık kariyerine son verdiğini duyurdu.

Uzatmalarda sonuçlanan bir maç daha

Günün ikinci karşılaşması Belçika ile ABD’yi karşı karşıya getirdi. Bu maçta da normal süre golsüz bitti ve yine sonuç uzatma dakikalarında alındı. Belçika’nın art arda attığı iki gole Amerika bir golle yanıt verse de, daha sonra birçok pozisyonu gole çeviremeyince sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve şampiyonaya veda etti. Turnuvanın gizli favorileri arasında gösterilen genç oyunculardan kurulu Belçika ise, 28 yıl aradan sonra çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. İlginçtir, 28 yıl önce 1986 Dünya Futbol Şampiyonası’nda yarı finale kalan „Kırmızı Şeytanlar“, bu turda Arjantin ile eşleşmiş ve Maradona’nın attığı iki golle sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. İki takım bu kez çeyrek finalde karşı karşıya gelecekler.

Kısır ilk yarılar

2014 Dünya Şampiyonası birçok açıdan tarihe geçecek özelliklere sahip. Grup maçlarının bol gollü geçtiği turnuvada ikinci turda oynanan sekiz maçın altısı, ilk yarılarda golsüz sonuçlandı. Bunda kuşkusuz yer yer bunaltıcı sıcaklar altında oynanan maçlarda takımların tam eforla maça başlamamalarının da etkisi vardı. Yine bu sekiz müsabakanın beşi, normal sürenin beraberlikle tamamlanması nedeni ile uzatmalara giderken, iki karşılaşmada sonuç penaltı atışları sonunda alındı. Favori gösterilen takımların oldukça zorlandıkları maçlar heyecan ve gerilim açısından ise futbolseverleri ziyadesi ile tatmin etti denebilir.

Çeyrek finaller

Kupa hayalini devam ettiren sekiz takımın çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

04 Temmuz 19:00 Fransa – Almanya 23:00 Brezilya – Kolombiya

05 Temmuz 19:00 Arjantin – Belçika 23:00 Hollanda – Kosta Rika

Maçların başlama zamanı Türkiye saatine göre verilmiştir.