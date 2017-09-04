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Sinop'ta otomobil denize uçtu

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil denize uçtu

04 Eylül 2017 13:15

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil denize uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Rıfat Kepeç, vatandaşların da yardımı ile denizden çıkarıldı.
Kaza, dün gece Sinop\'un Tersane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Rıfat Kepeç\'in kullandığı 57 AC 511 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak denize uçtu. Sürücü Kepeç, kazadan yara almadan vatandaşların da yardımı ile sudan çıkarıldı. Otomobil ise ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çekici ile denizden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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