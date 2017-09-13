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Sinop'ta örtü yangını güçlükle söndürüldü

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü

13 Eylül 2017 22:31

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA) - SİNOP\'ta meydana gelen örtü yangını, itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sinop\'un merkez Adabaşı mevkinde belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çıkan dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler rüzgarın da etkisiyle artan yangını yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alarak söndürdü. Polis ve jandarma ekipleri meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatırken yaklaşık 3 hektarlık alan kül oldu.

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