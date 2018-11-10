Sinop'ta off-road heyecanı

Esra AKSU / SİNOP (DHA) - Sinop\'ta Türkiye’nin farklı illerinden katılım sağlandığı Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı. Yarışlar ilk gününde nefes keserken, seyirciler tarafından da ilgiyle izlendi.

Akliman mevkisinde gerçekleşen yarışların ilk gününde, orman etabı gerçekleştirildi. Motor gücüne göre birçok klasmanda oluşan toplam 17 kişiden oluşan ekipler, zorlu parkurda dereceye girmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışlarda toprak, çamur, su birikintisi ve tümseklerden oluşan engelleri geçmeye çalışan yarışmacılar ilgiyle izlendi.

Yarışma hakkında bilgi veren Yarışma Direktör Yardımcısı Oğuz Demirtaş, \"Yarışların bugün orman etabı başladı. Yaklaşık 13 kilometrelik bir etap. 17 tane kayıtlı yarışmacımız var. Bu yarışmacılar, daha sonra yarın hem bu şampiyonanın 2\'nci kısmını tamamlayacaklar. 3 kategoride ilk 3’e ödül vereceğiz. Genel klasmanda da yine yarışmacılara ödül verilecek. Takım olarak da yarışan araçlar var. Bu araçlar da takım olarak yine başarı elde edenler kupalarını alacaklar” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışmanın havadan görüntülenmesi

- Yarışma içi detaylar

- Oğuz Demirtaş açıklamaları

- Detaylar