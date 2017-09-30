Sinop’ta kaza: 4 yaralı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Ayancık İlçesi\'nde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop\'un Ayancık İlçesi Aliköy Mevkii\'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 50 FN 098 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince Yaşar Akın yönetimindeki 57 T 2009 plakalı taksiye çarptı. Kazada taksi sürücüsü Yaşar Akın ile birlikte 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ayancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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