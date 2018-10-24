Sinop'ta karayolunda su samuru görüntülendi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- TÜRKİYE\'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı \'lutra lutra\' olan su samuru Sinop\'ta, liman yakınınındaki karayolunda görüntülendi.

Sinop’un Akliman mevkiinde karayolunda yerde yatan bir deniz canlısı gören vatandaşlar, fotoğrafını çekti. Su samuru olduğu anlaşılan canlı bir anda hareket ederek gözden kayboldu. Türkiye\'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı \'lutra lutra\' olan su samurunun Sinop\'ta ilk kez görüntülendiği belirtildi.

Uzmanlar, canlının Türkiye\'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

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