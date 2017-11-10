Sinop'ta, Atatürk anıldı

İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yılında, Sinop\'ta anıldı.

Sinop Valiliği önünde yapılan törene Vali Hasan İpek, Belediye Başkanı Baki Ergül, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Törende, saatler 09.05\'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı önce göndere çekildi, sonra tüm yurtta olduğu gibi yarıya indirildi.

Valilik, belediye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çelenk sunumuyla tören sona erdi. Daha sonra halk eğitim merkezinde anma töreni yapıldı.



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