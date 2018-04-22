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Sinop'ta 3 dönümlük alan yandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’un Erfelek ilçesinde, kurumuş otların tutuşmasıyla çıkan yangında, yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan yandı

22 Nisan 2018 20:49

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP’un Erfelek ilçesinde, kurumuş otların tutuşmasıyla çıkan yangında, yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan yandı.
Yangın, Sinop\'un Erfelek içesinde meydana geldi. Zemini kurumuş otlarla kaplı ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 3 dönümlük alan yandı. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

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