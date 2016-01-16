'Sınırlarımızı test etmeyelim'



Almanya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel sığınmacı krizinde daha sert bir tavır benimsenmesi gerektiğini söyledi. Funke Mediengruppe'ye konuşan Gabriel Almanya'nın ülkeye gelecek sığınmacı sayısı ve zamanlaması konusunda kontrolü elinde tutabilmesi için belirli bir kotaya sadık kalınması gerektiğini vurguladı.

Gabriel, Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer'in yılda 200 bin sığınmacı alınması önerisine atıfta bulunarak, Almanya'nın bu rakamdan çok daha fazla sayıda sığınmacıyı kabul edebilecek durumda olduğunu, ancak yine de belirlenecek kotanın son yıllardaki rakamların altında olması gerektiğini söyledi.

''Planlanabilir bir göç politikası şart''

Gabriel ayrıca Başbakan Angela Merkel'in sığınma hakkının bir üst sınırı olmadığı ifadesine katıldığını belirtti ve ekledi:

“Ancak bir demokraside karar merci vatandaşlardır. Benim tavsiyem bu ülkenin kapasitesinin sınırlarını test etmemek yönünde. Oldukça düzensiz olan göç politikamızı planlanabilir bir hale getirmemiz şart.”

Gabriel, birliğin dış sınırları korunamadığı takdirde Avrupa içindeki serbest dolaşım özgürlüğünün de tehlikeye gireceğine dikkat çekti.

“Tam anlamıyla bir kayıt yapılmaksızın ve bilgi teyit aşamasını atlayarak önümüze geleni Avrupa'ya almak Paris saldırganları gibi suçluların ve teröristlerin Avrupa'da rahatça dolaşabilmesine yol açıyor'' diye konuşan Başbakan Yardımcısı, Almanya için de daha etkin sınır kontrollerinin gerekliliğini savundu.