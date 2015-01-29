Sınırlara ve internete sıkı denetim



Avrupa Birliği Komisyonu, Charlie Hebdo saldırısının ardından yeni terörle mücadele önlemlerini Brüksel'de masaya yatırdı. Avrupa Birliği sınırları ve internetin daha sıkı gözetim altında tutulmasını isteyen Komisyon, potansiyel cihatçıların Avrupa ülkelerine giriş - çıkışlarını engellemek istiyor.

Komisyon bu çerçevede Schengen bölgesindeki ülkeler arasındaki bilgi alışverişinin güçlendirilmesini ve aranan kişilerle ilgili Avrupa çapında bir veri bankası oluşturulmasını önerdi.

Yetkililer, daha sıkı yapılacak kontroller ve terör şüphelilerine ilişkin hızlı bilgi alışverişinin, şüphelilerin pasaportuna el konulabilmesini ve yakalanmasını mümkün kılacağına dikkat çekti. Avrupa ülkeleri uzun zamandır IŞİD saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen radikallerin nasıl engelleneceği üzerinde duruyordu.

İnternet daha sıkı gözetlenecek

Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan Avrupa Birliği içişleri bakanları toplantısında da AB'nin içişlerinden sorumlu komiseri Dimitris Avramopoulos, şüphelileri belirlemek ve terör saldırılarını önlemek için bilgilerin bir araya getirilmesinin önemine dikkat çekti. Avrupalı bakanlar da Riga'daki buluşmasında yeni terörle mücadele önlemlerini ele aldı.

Avrupalı gençlerin radikalleşmesini önlemek için daha fazla girişimde bulunmayı kararlaştıran bakanlar, Google, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarıyla da işbirliğini artırmak istiyor.

Büyük internet şirketleri ile daha sıkı bağlar içinde olmayı istediklerini kaydeden Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, çocuk pornografisinde olduğu gibi terör saldırılarının engellenmesi konusunda da şirketlerin kendi inisiyatifleri ile bu tür içerikleri engellemesi gerektiğini vurguladı.

"Bunları yasalarla yasaklayamayız" diye sözlerini sürdüren De Maizire, Paris'teki Charlie Hebdo saldırısı sırasında polis memurunun vurulma anıyla ilgili görüntülerin internetten kaldırılmasının iyi ve önemli bir işaret olduğunu belirtti.

AB içişleri bakanları ayrıca uçak yolcularının bilgilerinin kaydedilmesini ve gizli servisler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini de kararlaştırdı. Planlanan önlemler 12 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak hükümet ve devlet başkanları zirvesinde de masaya yatırılacak.