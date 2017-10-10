T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sınırdaki evlere Türk bayrağı

Murat KİBRİTOĞLU-Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde bordo bereliler keşif faaliyetini sürdürürken, sınırdaki evlere de Türk bayrakları asıldı

10 Ekim 2017 14:03

Murat KİBRİTOĞLU-Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentindeki çatışmasızlık bölgesinde bordo bereliler keşif faaliyetini sürdürürken, sınırdaki evlere de Türk bayrakları asıldı.
Hatay\'ın Reyhanlı İlçesi\'ne bağlı sıfır noktasındaki Oğulpınar Mahallesi\'ndeki askeri haraketlilik tüm hızıyla sürüyor. Sınırın yüksek bölgesine askeri iş makineleriyle düzleme yapılan alanlara fırtına obüsleri yerleştiriliyor. Namluları İdlib\'e çevrilen obüsler her an ateş emrine hazır bekletiliyor.
Bu arada bölgeye sevk edilen askeri araçların içinden geçtiği Oğulpınar Mahallesi\'nde sınırı gören evlere Türk bayrakları asıldı. Bir evde birden çok bayrak asılması dikkat çekerken, iki ülke arasında akrabalık bağları olan Türk vatandaşlarının gözü kulağı da İdlib\'e çevrildi. Oğulpınarlılar, Suriye\'deki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KİBRİTOĞLUFerhat DERVİŞOĞLURamazanDHA SURİYETürkHatay ReyhanlıOğulpınar MahallesiSınırınNamlularıBuBirOğulpınarlılar SuriyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24