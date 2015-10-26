Sınır kontrolleri ekonomiyi vurdu



AB’nin vatandaşlar açısından en büyük kazanımlarından biri olan Schengen, tehlikede. Sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa ülkeleri birbiri ardına sınır kontrolleri getirmeye başladı. Sınır kontrollerinin yapıldığı bölgelerden biri de Almanya-Avusturya sınırı. On yıllardır ülke içinde seyahat eder gibi komşu ülkeye gidip gelebilen vatandaşlar şimdi özellikle de haftasonlarında otoyollarda oluşan kilometrelerce uzunluktaki kuyruklarla baş etmeye çalışıyor. Kontroller, sınır bölgelerindeki ekonomiyi de olumsuz etkilemeye başladı.

Almanya’nın Avusturya sınırındaki Freilassing kenti yaklaşık 16 bin nüfusa sahip. Şu sıralar her haftasonu neredeyse kent nüfusu kadar sığınmacı buraya geliyor. Kentin bağlı bulunduğu Bavyera eyaleti bu yükün altından kalkmakta zorlanıyor. Federal hükümete yapılan baskılar sonucu İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere eylül ayı ortasında sınır kontrollerine başlanması talimatı verdi.

Kontrollerin amacı, sığınmacı akınını düzene sokmak. Sığınmacılar, ilk kabul merkezlerindeki kayıt işlemlerinin ardından Almanya geneline dağıtılıyor. Tren istasyonundan doğrudan alınıp kayıt merkezlerine götürüldükleri için Freilassing sokaklarında sığınmacılara rastlanmıyor.

Esnaf endişeli

Regina Pichler çocukluğundan beri ailesinin bahçecilik mağazasında çalışıyor. Pichler durumun hiç bu kadar kötü olmadığını söylüyor ve ekliyor: Alışverişe gelen Avusturyalıların sayısı azaldı. Ciromuzda büyük düşüş var. Tüm bu olanlar nedeniyle kazancımız yarı yarıya azalmış durumda.

Sadece eylül ayında Almanya’ya 225 bin sığınmacı geldi. Önemli bir bölümünün ülkeye giriş noktası Freilassing yakınındaki Avusturya sınırı oldu. Sınır kontrollerinin yürürlüğe girmesinin ardından Avusturya ile ulaşım büyük sekteye uğradı. Eskiden Freilassing’den Avusturya’nın Salzburg kentine her on dakikada bir tren kalkarken sınır kontrollerinin ardından bazı trenler tamamen kaldırıldı, bazıları seyrek işlemeye başladı. Otoyollardaki araç kontrolleri de kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruklarına neden oluyor. Ne zaman normale dönüleceği ise bilinmiyor.

"Avusturyalı müşteri azaldı"

Freilassing’in en büyük giyim mağazasının yöneticisi Anke Demmrich de sınır kontrollerinin etkisini hissedenlerden. Demmrich, “Kontroller nedeniyle Salzburg’dan gelen müşterilerin sayısı üçte bir oranında azaldı. Bu tabii ciroda büyük zarar demek. Salzburglular sadık ve en iyi müşterilerimiz. Onlar sayesinde geçimimizi sağlıyoruz” diyor.

Freilassing Ekonomi Forumu’ndan Thomas Scheid da tüm bölgede cironun gerilediğini teyit ediyor. Scheid, bunun yanısıra konunun başka bir boyutuna dikkat çekiyor ve ‘Burada sınır kalkmıştı, yıllardır sınır yoktu’ diyor.

Schengen tehlikede

Gerçekten de Schengen ülkelerinde sınırların kalkması ve serbest dolaşım nedeniyle iki ayrı ülkeye bağlı bu komşu bölgeler iç içe geçmiş, her gün binlerce öğrenci, çalışan ve iş sahipleri diğer tarafa günübirlik seyahat etmiş, turizm dahil pek çok alanda ortak projeler yürütülmüştü. Freilassing sakinleri, bölgeyi sanki kaos içindeymiş gibi gösteren medyaya da kızgın. Yeşiller Partili Bernhard Zimmer de Freilassing sokaklarındaki durumun abartıldığı görüşünde.

Zimmer, “Freilassing’de hiçbir şekilde karmaşa yok. Herşey çok iyi organize ediliyor. Gerek polis, gerekse gönüllüler son derece iyi bir işbirliği içinde. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor” diye konuşuyor.

Regina Pichler geleceğe endişeyle bakıyor. Kısa süre içinde durum değişmezse ekonomik etkilerinin ölümcül olacağını belirtiyor. Bir bahçecilik, bir de çiçekçi mağazalarının olduğunu söyleyen Pichler, “Böyle giderse çalışanları işten çıkarmak ve mağazalardan birini kapatmak zorunda kalacağız” diyor.