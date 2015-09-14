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Dünya
Deutsche Welle

Sınır kontrolleri başladı

Almanya ve Avusturya arasında 12 saat durdurulan tren seferleri yeniden yapılıyor. Sığınmacı akınını artık sınırlandırmak isteyen Almanya sınır kontrollerine de başladı.

14 Eylül 2015 12:14


Münih - Salzburg hattı dışında Almanya ve Avusturya arasındaki tren seferlerinin bu sabah yeniden başladığı bildirildi. Alman makamları dün akşam 19:00 ile sabah 7:00 arasında demiryolu trafiğinin durdurulması kararı almıştı.

Sığınmacı akınını sınırlandırmaya çalışan Almanya sınır kontrollerini de uygulamaya başladı.Demiryolu ve karayolu üzerindeki sınırlarda kontrole başlanması otobanlarda uzun kuyruklara neden oldu.

Bir şüpheli yakalandı

Bavyera polisi, kontrole başladıktan kısa bir süre sonra insan kaçakçısı olduğu şüphesiyle bir kişinin yakalandığını duyurdu. İtalyan olduğu belirtilen şüphelinin minibüsünde sekiz Suriyeli taşıdığı öğrenildi.

Geçen hafta sınırları açılmasından bu yana Macaristan'dan sadece Almanya'nın Münih kentine yaklaşık 63 bin sığınmacı geldi. Yetkililer Münih'in kapasitesinin dolduğunu belirtirken, çok sayıda kişi de Münih Tren Garı'nda kamp kurdu.

"Yük paylaşılmalı"

Almanya'nın sığınmacı akınını sınırlandırması gerektiğini belirten İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, sınır kontrollerinin güvenlik nedeniyle yapıldığına dikkat çekti.

Almanya'nın geçen hafta sığınmacılara karşı insani sorumluluğunu yerine getirdiğini kanıtladığını vurgulayan İçişleri Bakanı, bu büyük yükün Avrupa içinde dayanışma çerçevesinde paylaşılması gerektiğinin de altını çizdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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