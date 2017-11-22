T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sındırgı'da TOKİ kurası çekildi

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan ve yılbaşında tamamlanması planlanan 668 konutun kura çekimi yapıldı

22 Kasım 2017 17:01

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Sındırgı ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan ve yılbaşında tamamlanması planlanan 668 konutun kura çekimi yapıldı.
Sındırgı Belediye Düğün Salonu\'nda TOKİ evleri için kura çekimi yapıldı. Sındırgı Kaymakamı Ercan Ateş, Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, TOKİ Proje Uzmanı Mehmet Öç, bazı daire amirleri ile vatandaşlar kura çekimini izledi. Konutların teknik özellikleri ve ödeme planı hakkında bilgi veren Mehmet Öç, Balıkesir il genelinde en çok konutun Sındırgı\'ya yapıldığını söyledi. Öç, kura çekiminden sonra ödeme şeklinin belirleneceğini söyledi. Başvuruda yapılan ödemelerin üzerine peşinat farkı ile sözleşme yapılırken, jeotermal parası ödeneceğini kaydetti.
Belediye Başkanı Yavaş, konutların bulunduğu bölgenin ilçenin yeni mahallesi olacağını adının da Yağcıbedir Mahallesi olarak anılacağını duyurdu. Başkan Yavaş, konutların jeotermalle ısınacağını, en geç ocak ayı içinde teslim edileceğini belirtti.
Kaymakamı Ateş ise müteahhit firmaya ve Belediye Başkanı Yavaş\'a teşekkür etti. Böyle bir projeyi gerçekleştirmenin büyük çaba gerektirdiğini ve Başkan Yavaş\'ın gecesini gündüzüne katarak çaba sarf ettiğini belirten Ateş, \"Bürokratik engellerden tutun, bir takım sıkıntıların giderilmesi noktasında da koşturdu adeta mücadele etti. Ve bugün siz değerli hemşerilerimizin bu konut projesine kavuşmasına vesile oldu. Toplu konut idaresi lüks konforlu konutlar üretmeye devam ediyor\" dedi.
Konut sektörünün geliştiğine dikkat çeken Ateş, emeği geçenlere teşekkür etti, hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Necip KARATUNASINDIRGI Balıkesir DHA BALIKESİR SındırgıTOKİSındırgı Belediye Düğün Salonu TOKİSındırgı Kaymakamı Ercan Ateş Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş TOKİ Proje Uzmanı MehmetKonutlarınMehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24