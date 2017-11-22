Sındırgı'da TOKİ kurası çekildi

Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Sındırgı ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan ve yılbaşında tamamlanması planlanan 668 konutun kura çekimi yapıldı.

Sındırgı Belediye Düğün Salonu\'nda TOKİ evleri için kura çekimi yapıldı. Sındırgı Kaymakamı Ercan Ateş, Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, TOKİ Proje Uzmanı Mehmet Öç, bazı daire amirleri ile vatandaşlar kura çekimini izledi. Konutların teknik özellikleri ve ödeme planı hakkında bilgi veren Mehmet Öç, Balıkesir il genelinde en çok konutun Sındırgı\'ya yapıldığını söyledi. Öç, kura çekiminden sonra ödeme şeklinin belirleneceğini söyledi. Başvuruda yapılan ödemelerin üzerine peşinat farkı ile sözleşme yapılırken, jeotermal parası ödeneceğini kaydetti.

Belediye Başkanı Yavaş, konutların bulunduğu bölgenin ilçenin yeni mahallesi olacağını adının da Yağcıbedir Mahallesi olarak anılacağını duyurdu. Başkan Yavaş, konutların jeotermalle ısınacağını, en geç ocak ayı içinde teslim edileceğini belirtti.

Kaymakamı Ateş ise müteahhit firmaya ve Belediye Başkanı Yavaş\'a teşekkür etti. Böyle bir projeyi gerçekleştirmenin büyük çaba gerektirdiğini ve Başkan Yavaş\'ın gecesini gündüzüne katarak çaba sarf ettiğini belirten Ateş, \"Bürokratik engellerden tutun, bir takım sıkıntıların giderilmesi noktasında da koşturdu adeta mücadele etti. Ve bugün siz değerli hemşerilerimizin bu konut projesine kavuşmasına vesile oldu. Toplu konut idaresi lüks konforlu konutlar üretmeye devam ediyor\" dedi.

Konut sektörünün geliştiğine dikkat çeken Ateş, emeği geçenlere teşekkür etti, hayırlı olması temennisinde bulundu. Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı.



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