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Dünya
Deutsche Welle

Obama: Irak'ta insani durum iyileşti, kurtarma operasyonuna gerek yok

ABD Başkanı Barack Obama Amerikan hava saldırıları sonucunda Sincar Dağı’ndaki IŞİD ablukasının kırıldığını açıkladı

15 Ağustos 2014 00:19

ABD Başkanı Barack Obama "Irak'ta IŞİD ablukasının kırıldığını" belirterek "Sincar Dağı'ndaki insanları kurtarmak için operasyona ihtiyaç duyulmadığını" ifade etti. 

Obama Massachusetts'te yaptığı açıklamada "Irak'ta bölgedeki Amerikan personelinin ve tesislerinin tehlikeye düşmesi halinde IŞİD'e yönelik hava saldırılarının süreceğini" kaydetti.

ABD Başkanı Obama “Sonuç şu ki dağdaki durum büyük ölçüde iyileşti ve Amerikalılar çabalarımızla gurur duymalı çünkü ordumuzun yetenekleri ve profesyonelliği ve halkımızın fedakarlığı sayesinde Sincar Dağı'ndaki IŞİD ablukasını kırdık” diye konuştu.

“Birçok masum hayatın kurtulmasına yardımcı olduk” diyen Obama “Bu çabalar nedeniyle dağdaki insanları kurtarmak için ek bir operasyon yapacağımızı zannetmiyoruz ve muhtemelen dağa havadan insanî yardım göndermeye ihtiyaç duymayacağız” ifadelerinde bulundu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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