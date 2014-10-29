Sina'ya tampon bölge



Kahire yönetimi, Sina Yarımadası'ndaki Mısırlı askerlerei hedef alan saldırının ardından güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Sina Yarımadası'nın Gazze Şeridi'ne sınır bölgesinde tampon bölge oluşturulacağı açıklandı. Karara ulusal güvenliğin korunması gerekçe gösterildi.

Mısırlı üst düzey bir askeri yönetici çarşamba günü yaptığı açıklamada, tampon bölgenin, ülkenin ulusal güvenliği ve bölgenin istikrarını korumak için çok önemli olduğunu ifade etti. Mısır yönetiminden verilen bilgiye göre, Sina Yarımadası'nın Gazze Şeridi ile yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki sınırında, 500 metre genişliğinde bir şerit oluşturulacağı belirtildi.

Sınırda tampon bölgenin oluşturulması için yaklaşık 800 binanın yıkılması gerekiyor. Bölgede yaşayan bir çok aile salı akşam saatlerinde evlerini boşaltmaya başladı.

Cuma günü Sina Yarımadası'ndaki bir askeri kontrol noktasına düzenlenen saldırıda, İslamcı olduğu belirtilen saldırgan bomba yüklü aracını kontrol noktasına sürerek, 30 askerin ölümüne yol açmıştı. Mısır, saldırıdan Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Hamas örgütünü sorumlu tutuyor.

Sina Yarımadası'nın kuzeyi, radikal İslamcı grupların yoğun eylem yaptığı bölgeler arasında yer alıyor. Mısır'da Muhammed Mursi'nin devrilmesinden bu yana radikal İslamcılar intikam amacıyla Sina Yarımadası'ndaki askeri noktalara saldırı düzenliyor.