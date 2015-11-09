Sina'nın terör şebekeleri



‘İslam Devleti' IŞİD bir hafta önce Rus yolcu uçağının ‘Sina Vilayeti' mensupları tarafından düşürülmüş olmasıyla övünüyor. Terör örgütünün Mısır'daki kolu sosyal medyada yayınladığı haberde, ‘Hilafet devleti askerlerinin bir Rus yolcu uçağını Sina Vilayeti semalarında düşürüldüğünü' duyurmuştu. IŞİD kendi iddiasına göre Rusya'dan intikam alıyordu. Rus hava kuvvetlerinin eylül ayından bu yana Suriye'de bombaladığı hedeflerin arasında IŞİD mevzileri de bulunuyor. Mısır makamları 224 yolcu ve mürettebatla düşen uçağın terör saldırısına hedef olduğunu yalanlasa da Batılı istihbarat servisleri terör unsurunun ihtimal dâhilinde olduğunu belirtiyorlar. Lakin Sina yarımadasında faaliyet gösteren tek terör örgütü IŞİD değil. Öncelikle El Kaide'ye bağlı terör hücreleri cihatçılıkta IŞİD ile çekişiyor.

IŞİD'in militanları Mısır'ın kuzey doğusundaki en güçlü ve en yaygın terör grubunu oluşturuyorlar. Militanlar 2001 yılında kurulan Ensar Bayt El Makdis'ten IŞİD saflarına geçmiş ve örgüt kendini Halife ilan eden Ebu Bekir El Bağdadi'ye biat ettiğini duyurmuştu. IŞİD Suriye'nin kuzey ve doğusuyla Batı Irak'ın geniş bölgelerini hâkimiyeti altına almış, bölgedeki birçok terör örgütü de bulunduğu bölgede ‘Hilafetin velayetini' üstlenmişti.

Söz konusu örgüt Kudüs'ün kurtarılmasını şiar edindiğinden önce İsrail ile savaştı. İsrailli terör ile mücadele uzmanları, IŞİD lideri El Bağdadi'nin saflarına katılan örgütlerden ABD liderliğindeki koalisyonun elçiliklerine ve vatandaşlarına saldırılmasını talep ettiğini söylüyorlar. Son yıllarda öncelikle Mısır silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçleri saldırılara hedef olmuş ve bu yılın ocak aşında Sina yarımadasının kuzeyinde intihar ve havan saldırılarıyla 30 Mısır askeri öldürülmüştü.

Hamas'ın uzantıları

Sina yarımadasında bin kadar IŞİD militanının bulunduğu ve örgütün portatif uçaksavar roketleri de dahil olmak üzere modern silahlar kullandığı tahmin ediliyor. İsrail'i hedef alan bir diğer örgüt de Mücahit Şurası. İsviçre'deki güvenlik politikası araştırmacılarına göre İŞİD sempatizanı bu örgüt İsrail'e yapılan roket saldırılarından sorumlu tutuluyor.

IŞİD'in en iddialı rakipleri arasında Batılı uzmanlar tarafından El Kaide'nin Sina yarımadasındaki temsilcisi olarak vasıflandırılan Ensar El Cihad da bulunuyor. Örgütün kurucusu Remzi Mahmud El Movafi'nin Usame Bin Ladin'in özel hekimliğini yaptığı iddia edilmekteydi. Bu örgüt saldırılarına öncelikle Sina yarımadasındaki doğalgaz boru hattını hedef alıyor.

Örgütler saymakla bitmiyor

İslam Ordusu adlı örgüt eylemlerini yukarda saydığımız bütün gruplardan önce başlatmıştı. 2006 yılında radikal İslamcı Hamas'tan ayrılanların kurduğu bu örgüt daha sonra eylemlerinin büyük bölümünü Sina yarımadasına kaydırmıştı. Yıllar sonra Hamas tarafından serbest bırakılan İsrailli askerin İslam Ordusu tarafından kaçırıldığı tahmin ediliyor.

İslam'ın Askerleri adlı örgüt El Kaide'nin ABD'deki saldırılarının yıl dönümüne isabet eden 11 Eylül 2013'te Mısır istihbaratının Refah kenti yakınlarındaki bir tesisine saldırarak 6 kişiyi öldürmüştü.

Ortadoğu'daki saydıklarımız ve diğer küçük terör örgütleri, Sina yarımadasının nispeten düşük nüfuslu dağlık güney bölgelerini Mısır güvenlik birimlerinin kontrol edememesinden yararlanıyor. Kuzeydeki terör hücreleri ise Gazze Şeridi'ndeki radikal gruplarla elbirliği yapıyor. Terörle mücadele uzmanları örgütlerin bu bölgede yuvalanmasının bir diğer nedeninin de, Mısır yönetiminin kaçakçılık ve yolsuzluğa ortak olması ve bölgenin bedevi halkını ihmal etmesi olduğunu ifade ediyorlar.