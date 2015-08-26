Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, MHP’den ihraç edildi. Oğan son olarak, MHP'nin erken seçimde baraj altında kalabileceği yönündeki sözleriyle gündeme gelmişti.

Hürriyet'in haberine göre, Sinan Oğan için MHP Merkez Disiplin Kurulu'nda yapılan oylamada, oy birliği ile ihraç edilmesine karar verildi.

Sinan Oğan son olarak “MHP 1999'daki sürprizi yakalayabilir. Ama yapamazsa da 2002' deki hezimeti yaşayabilir” şeklinde sözleriyle gündeme gelmişti.

MHP 1999 genel seçimlerinde yüzde 18 oy alarak sandıktan ikinci parti olarak çıkmış ve büyük bir sürpriz yapmıştı. Bu başarı ile DSP-MHP-ANAP koalisyonunda ikinci büyük ortak olan MHP, 2002 erken seçimlerinde ise yüzde 8,3 oy oranı ile baraj altında kalarak TBMM'ye girememişti.