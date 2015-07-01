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Dünya
Deutsche Welle

Sina Yarımadası'nda şiddet

Sina Yarımadası'nda askeri kontrol noktalarına eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Çoğu asker 50'den fazla kişi hayatını kaybetti. 38 saldırgan öldürüldü.

01 Temmuz 2015 18:55


Sina Yarımadası aylardan beri en ağır saldırılardan birine maruz kaldı. El Eriş'in doğusunda üç bombalı saldırı düzenlendi. Bombalardan ikisi askeri kontrol noktalarını biri de askeri nöbet kulübesini hedef aldı.

Eş zamanlı olarak on beş ayrı askeri ve polis kontrol noktasına da silahlı saldırılar düzenlendi. Saldırı bölgelerinde askerler saldırganlarla silahlı çatışmaya girdi. Mısırlı yetkililerin verdiği bilgilere göre 38 militan öldürüldü.

Saldırılarda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

2013 yılında ordu Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursi'yi devirdiğinden beri Sina Yarımadası'nda sık sık şiddet olayları yaşanıyor. Akdeniz ile Kızıldeniz arasında faal olan çok sayıda radikal İslamcı grup sık sık Mısır güvenlik güçlerine ya da kontrol bölgelerine saldırılar düzenliyor. Militanlar, bu saldırıları Mursi'nin intikamını almak için yaptıklarını bildiriyor.

Daha önceki saldırılardan çoğunu IŞİD'e bağlılık yemini eden Ensar Beyt el Makdis adlı terör örgütü üstlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Sina YarımadasıYarımadasıErişIŞİDMısır Devlet Başkanı Muhammed MursiKızıldenizMısırMursiEnsar BeytMakdisDeutsche Welle Türkçe dpa/rtr/afp BS/BÖ

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