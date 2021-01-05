Simone Inzaghi'den Vedat Muriqi açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör Simone Inzaghi, performansı nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim Vedat Muriqi için sabırlı olmak gerektiğini söyledi.

AC Milan maçında sahaya sürülmesi yönetimsel bir karar olduğu gerekçesiyle tartışılan Kosovalı oyuncu hakkında teknik direktör Simone Inzaghi'den açıklama geldi.

Hürriyet'in haberine göre; İtalyan teknik adam, yeni oyuncuların farklı bir kültüre adapte olurken yaşadığı zorlukları hatırlatarak Kosovalı golcüye güvendiğini ve ilerleyen süreçte takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Inzaghi şunları söyledi: "Geçtiğimiz yıllarda birçok yeni oyuncu takıma geldi, geçti. Luis Alberto, Caiceo ve Milinkovic de tıpkı Vedat Muriqi gibi farklı kültürlerden ve çeşitli milletlerden gelen oyuncular. Sabırlı olmamız gerekiyor. Vedat'ın uzun vadede takıma yardımcı olacağına inanıyorum. Ondan daha fazlasını bekliyorum ancak şu ana dek yaptıklarından da memnunum. Çalışmalarını meyvesini verecektir."