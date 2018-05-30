T24 LogoT24 Logo
Spor

Simona Halep ilk turda korkuttu!

Kadınlar tenisinin 1 numarası Halep, Roland Garros ilk turunda karşılaştığı Alison Riske'yi bir set geriden gelerek yendi

30 Mayıs 2018 21:10

Kadın tenisinin 1 numaralı ismi Simona Halep, Roland Garros ilk turunda Alison Riske'ye karşı oynadığı maçta zorlandı.

İlk 5 oyunu kaybettiği ve 16 basit hata yaptığı açılış setini 6-2'yle rakibine kaptıran Rumen tenisçi, ikinci setten itibarense bambaşka bir performans sergiledi.

Sonraki iki sette yalnızca 2 oyun kaybeden Halep, Riske engelini 2-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle devirmeyi başardı ve adını ikinci tura yazdırdı.

Rumen raket, ikinci turda ise dünya sıralamasında 72. basamakta bulunan Taylor Townsend ile kozlarını paylaşacak.

ETİKETLER

Simona HaleptenisRoland GarrosAlison Riske
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24