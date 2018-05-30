Simona Halep ilk turda korkuttu!

Kadın tenisinin 1 numaralı ismi Simona Halep, Roland Garros ilk turunda Alison Riske'ye karşı oynadığı maçta zorlandı.

İlk 5 oyunu kaybettiği ve 16 basit hata yaptığı açılış setini 6-2'yle rakibine kaptıran Rumen tenisçi, ikinci setten itibarense bambaşka bir performans sergiledi.

Sonraki iki sette yalnızca 2 oyun kaybeden Halep, Riske engelini 2-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle devirmeyi başardı ve adını ikinci tura yazdırdı.

Rumen raket, ikinci turda ise dünya sıralamasında 72. basamakta bulunan Taylor Townsend ile kozlarını paylaşacak.