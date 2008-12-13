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Şimdi de Zorro'ya benzedi

Michael Jackson, uzun bir aradan sonra paparazziler tarafından Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

13 Aralık 2008 02:00

Pop müziğinin taçsız kralı Michael Jackson, uzun bir aradan sonra paparazziler tarafından Los Angeles'ta alışveriş yaparken görüntülendi.

Geçtiğimiz ağustos ayında 50 yaşına basan Jackson, bir zamanlar maskesiz objektiflere yakalanmış olmasına rağmen hayranlarından ve basın mensuplarından yüzünü tekrardan sakladı.

Efsanevi yıldız bu kez maske takma işini iyice abartarak, kafasına sardığı örtü, taktığı şapka ve maske ile tıpkı, Hollywood'un yakışıklı aktörü Antonio Banderas'ın canlandırdığı, 'Zorro'yu andırıyordu.

En son din değiştirdiğini ve adının Mikail olduğunu açıklayan Jackson, korumalarıyla dükkandan çıkarken yine yüzünü sımsıkı kapamayıp patlayan flaşlara aldırmadan arabasına bindi.

Üzerine giydiği uzun mavi elbisesi ve siyah maskesiyle herkesin dikkatini çekmeyi başaran taçsız kral, son haliyle yine adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeyen Michael Jackson, gazetecilere el sallamakla yetindi.

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