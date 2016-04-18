Şimdi de Merkel şiiri



80 yaşındaki Dieter Hallervorden, daha önce Böhmermann'a destek için "Erdoğan lütfen benden de davacı ol" adlı bir şarkı hazırlamıştı. Hallervorden'in hafta sonunda Facebook hesabında duyurduğu yeni şarkı, Başbakan Angela Merkel'in çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği Doğu Almanya'ya göndermede bulunuyor. Şarkı, Doğu Almanya'nın kaderine on yıllarca yön veren Sosyalist Birlik Partisi'nin gençlik örgütü Öncü'nün marşını andırıyor.

'Merkel bir parça şeriat getirdi'

"Merkel – Daima hazır" başlıklı şarkıda, Merkel'in bir dönem Doğu Alman rejiminin gençlik örgütü Hür Alman Gençliği'ne (FDJ) üye olduğuna gönderme yapılarak, "Bir zamanlar genç bir öncüydü. Eskiden de iyi taktikler çizerdi. Sonrasında masum (Bakire Meryem) ayağına yattı. Şimdi de bir parça şeriat getirdi" deniliyor.

'Bel kemiği plastik ve elastik'

Hallervorden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Alman hükümetinin Böhmermann'ın yargılanmasına izin vermesini de şu sözlerle eleştiriyor: "Bel kemiği plastik ve elastiktir. Diktatöre gülünmesine artık izin verilmez. Elveda sanat özgürlüğü."

Almanya Başbakanı Angela Merkel, hakaret içeren 'Erdoğan şiiri' nedeniyle mizahçı Jan Böhmermann hakkında dava açılabilmesi için savcılığa yetki vermiş, bu karar Almanya'da basın ve sanat özgürlüğü ile ilgili tartışmalara yol açmıştı. Böhmermann, TV kariyerine bir süreliğine ara vereceğini açıkladı. Komedyen, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "bir şiirin etrafında dönen tartışmadan daha önemli şeyler de var hayatta" ifadesine yer verdi.