Şimdi de batıdan doğuya



Doğu Almanya, birleşmeden sonra adeta boşalmıştı. 5 yeni eyaletten yaklaşık 1,8 milyon kişi göç etti. Batının sanayi merkezleri ve büyük şehirleri özellikle genç ve kalifiye Doğu Almanları çekti. Ekonomik bakımdan zayıf bölgelerin nüfus kaybı yüzde 40'lara kadar vardı. Geride kalan nüfus yaşlandı, doğum oranları geriledi.

Yeni trendin gözlendiği yerler

Federal hükümetin desteğiyle Berlin Enstitüsü tarafından hazırlanan "Doğu Değişim Yolunda" başlıklı bir rapor, Almanya'nın doğusunun kısmen de olsa yeniden göç almaya başladığını ortaya koydu. Leipzig, Dresden, Jena, Erfurt, Rostock, Potsdam ve Weimar, yeni trendin gözlendiği yerleşim yerlerinin başında geliyor.

Araştırmada toplam 2 bin 695 yerleşim yerinde nüfus hareketleri incelendi. 2008 – 2013 yıllarını kapsayan dönemde, Berlin dışındaki Doğu Alman yerleşim yerlerinin yüzde 15'inin aldığı göç, verdiği göçten fazla oldu.

Verileri yorumlayan Berlin Enstitüsü Direktörü Reiner Klingholz, "Doğunun kalkınması için çok fazla para harcandı. Öngörülebilir bir trend bu" ifadelerini kullanıyor.

Klingholz şöyle konuşuyor: "Doğunun büyük şehirleri meslek eğitim yeri ve üniversite arayan gençler için çekim merkezine dönüştü. Büyük şehirler aileler ve yaşlılar açısından da cazip. İş bulmak kolaylaştığı için birçok genç eğitimlerinin ardından bu şehirlere yerleşiyor."

Dinamik merkezler

Leipzig şehrinin 2008 – 2013 yılları arasında verdiği göçten 44 bin kişi daha fazla göç aldığına işaret eden Klingholz "dinamik merkezlerin" büyümeyi canlandıran önemli bir etkene dönüşebileceğini vurguluyor. Doğunun çekim merkezine dönüşen şehirlerinin ekonomik bakımdan da geliştiğini kaydeden Berlin Enstitüsü Direktörü Reiner Klingholz, bölgede kurulan araştırma merkezlerinin yeni şirketlerin doğuşunu sağladığını belirtiyor.

Gençleri büyük şehirlere giden taşra ise kaybediyor. Bu, gelişen ve küçülen yerleşim yerleri arasındaki makasın daha da büyümesine neden oluyor. Berlin Enstitüsü'nün raporuna göre doğudaki yerleşim yerlerinin yüzde 85'inin verdiği göç aldığı göçten fazla oldu.