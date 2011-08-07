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SİMAV'DA 5 EV YANDI KÜTAHYA (A.A)

07 Ağustos 2011 03:23

-SİMAV'DA 5 EV YANDI KÜTAHYA (A.A) - 07.08.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde çıkan yangında, üçü Öztürk kardeşlere ait 5 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Öreyler beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Rıfat Öztürk'e ait 2 katlı ahşap evde, ev sakinleri komşularında iftar yemeği davetindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, evin ilk katından dumanlar yükseldiğini fark ederek kova ve hortumlarla ilk müdahaleyi yaptı. Ancak alevler kısa sürede bitişikteki Mustafa Altın, Fethi Çiğdem ve Rıfat Öztürk'ün kardeşleri Baki Öztürk ve Akif Öztürk'ün evlerine de sıçradı. Simav ve Öreğler belediyeleri ile İlçe Orman İşletmesine ait 10'dan fazla ekip, yangını yaklaşık 3 saatte söndürdü. Evlerin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.

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