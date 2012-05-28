SIM kartınızı çöpe atmayın!

GSM operatörlerinin kendilerine sunduğu avantajlara kanıp birçok operatöre ait gsm hattı alan tüketiciler kullanmadıkları hatları kırıp atıyor. İşte şikayetler ise bundan sonra başlıyor. Çöpe atıkları hatlar için icralık olduklarını öğrenen tüketiciler ödemek zorunda kaldıkları büyük meblağlı borçlar nedeni ile zor günler yaşıyor.

Tüketicilerin kullanmadıkları için kırıp çöpe attıkları hatlar nedeni ile başı dertte. Şikayet Portalı Şikayetvar’a gönderilen şikayetlere göre kullanmadıkları hatlar nedeni çıkarılan faturalardan habersiz olan tüketiciler cep telefonlarına, e-postalarına ve adreslerine gelen haklarında icra takibinin başlatıldığına dair notu alınca şok oluyor. Kullanmadıkları hatlar nedeni ile başı derde giren tüketiciler GSM operatörlerini şikayet yağmuruna tuttu. GSM firmaları ile tüketicileri karşı karşıya getiren işte o şikayetler şöyle:

Adına 18 hat çıkartıldı

“İki sene önce işyerime gelen bir kurumsal gsm operatörü yetkilisi şirket hatlarında kampanya olduğunu söylemesi üzerine 1 adet şirket hattı başvurusunda bulundum. Ertesi gün bayiden arandım ve şirket hattımı kullanıma açmak için teyit almaları gerektiğini söyledi. Konuşmalarda kampanyanın yanlış aktarıldığını anlamam üzerine hattımı daha açılmadan iptal ettim. Telefondaki kişi hatta ait hiçbir ücret çıkmayacağını ve hattı kırıp atmamı söyledi. Bende aynen öyle yaptım ve kırıp attım. Evime ben işteyken bir icra bildirimi gelmiş ve haberini alınca takdir edersiniz ki şok oldum. Tek başıma çalıştığım firma adına tam 18 adet şirket hattı haberim olmadan açılmış ve yine haberim olmadan 4 ay sonra kapatılmış.”

Kullandığınız hatlara dikkat!

"Geçen aylarda bir avukattan evime icra kağıdı gelmiş. Aldım baktım neyin nesi diye bir de baktım faturalı hatta ait icra talebi.Şaşırdım kaldım. Ben hiç faturalı hat kullanmadım, avukatı aradım gsm operatörüne ait faturalı hattımın borcu olduğu söylendi. Yetkilileri aradım ve benden yapmam gereken işlemler olarak savcılıktan suç duyurusunda bulunmamı ve ayrıca taraflarına kimlik bilgilerimi ve dilekçemi göndermemi istediler.Hepsini yaptım. 3 gün sonra beni arayıp hiçbir şey yapamayacaklarını tarafıma bildirdiler. Bende onlardan sadece şunu istedim, yasal süreç sonuçlanana kadar avukatlarındaki icra talebinizi durdurun dedim, hiç önemsemediler bile. Süreci takip edecekmişim, ben başkasının işinde çalışan bir insanım her gün izin alıp gidemem ki, işimden olurum.”

Kırıp attığı hatta ceza!

“13 yıldır abonesi olduğum ve geçen yıl kırıp attığım gsm hattıma şimdiye kadar uygulamadığınız faturalandırma sistemi uygulamışsınız. Birincisi hiçbir şekilde bilgilendirme yapılmadan tarafınızdan iki adet fatura düzenlenmiştir ve bu faturalar ile alakalı ne bir posta iletisi ne de bir fatura gönderimi yapılmamıştır. Kullanılmayan bir hatta fatura düzenliyorsunuz ve hiçbir şekilde bilgilendirme yapmıyorsunuz. Geçici olarak kapattırdığım hattın faturasını neden takip edeyim? Bu konuyla alakalı olarak da sizin yapacağınız gibi yasal yollara başvurup tüketici mahkemelerine gerekli şikayette bulunacağım.