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Silopi'de ay ve yıldız buluşması

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bugün sabaha karşı gök yüzünde, ay ve yıldızın birbirine çok yakın gelmesi, izleyenleri hayran bıraktı

04 Aralık 2018 14:26

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesinde bugün sabaha karşı gök yüzünde, ay ve yıldızın birbirine çok yakın gelmesi, izleyenleri hayran bıraktı.
Silopi ilçesinde bugün sabah saat 04.30\'da bulutlu havaların arasında ortaya çıkan ay ve yıldız, görenlerde hayranlık uyandırdı. Ay ve yıldızın çok yakınlaştığı gökyüzündeki görüntüsü ile Türk Bayrağı oluştu. Yağışlı ve parçalı bulutlu gerçekleşen havadaki buluşma, bulutların hareketi nedeniyle yaklaşık 25 dakika sürdü. Sadece tan vakti uyananların izlediği görsel şölen, kameralar tarafından da kayıt altına alındı.

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