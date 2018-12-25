SİLİVRİ'DE AĞAÇLIK ALANDA BARAKA YANGINI 

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA)

Silivri\'de ağaçlık alanda bulunan metruk bir barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri barakaya ulaşmakta güçlük çekerken, yangını söndürmede 200 metre hortum kullanıldı.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Yeni Mahalle\'de ağaçlık alan içerisinde yer alan barakada yangın çıktı. Yangını fark eden bölgedeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesine rağmen yangın alanına araçlarla ulaşım sağlanamadı. Yakında bulunan bir restoran içerisinden geçiş sağlayan itfaiye ekipleri, yaklaşık 200 metre hortum kullanarak bakara yangınına müdahale etti. Alevler büyümeden ve ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Eşref Yılmaz, “Önce duman kokusunu fark ettik. Nerede olduğunu ilk başta anlamadık. Eğer zamanında müdahale edilmeseydi yangın daha da büyüyebilirdi. Hemen itfaiyeyi aradık. Çok şükür büyümeden söndürüldü\" dedi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin restoran içinden geçişi

-Ağaçlık alanda bakaraya ulaşılması

-Görgü tanıdığının açıklaması

-Olay yerinden fotoğraflar

