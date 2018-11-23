Silivri'de 23 kaçak yapı yıkıldı

İSTANBUL, (DHA) – SİLİVRİ’DE imar affının ardından kurulan 23 kaçak yapı Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın talimatıyla yıkıldı.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın talimatlarıyla ilçede imar affını suiistimal ettiği bildirilen, tarım arazilerine ve hazine arazilerine inşa edilen kaçak yapıların yıkım işlemi gerçekleştirildi. Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Gece Kondu Denetim ve Uygulama Birimi koordinesinde, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı destekleriyle tüm emniyet ve güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışması, herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmadan tamamlandı. Ekipler, Sayalar ve Danamandıra Mahallelerinde İmar Barışı’na ilişkin düzenlemenin geçerli olduğu tarihten sonra yapıldığı tespit edilen 23 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkımlar hakkında açıklamalarda bulunan Özcan Işıklar, “Yasanın çıkmasıyla birlikte mahallelerimizde konuyla ilgili bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmiştik. İmar barışından; küçük bir fazlalığı olan, yıllarca aynı yerde oturup tapu bekleyen hemşerilerimiz faydalansın ama bunu fırsat bilenlerle barışmak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU BARIŞI DÜZGÜN KULLANMAK GEREKİYOR”

Bir bina içerisinde fazlalık, müştemilat, planda olmayan bir balkon gibi mevzuata uymayan, çözümlenemeyen problemlerin yanı sıra başka sorunların da ortaya çıkmaya başladığını aktaran Işıklar, imar barışını düzgün kullanmak gerektiğini söyledi.

Işıklar, “Bu barışı düzgün kullanmak gerekiyor. Betonla demirle kalkınan yok. Biz binaya karşı değiliz ama planlı alanlar içerisinde, kentin hafızasına uygun yapılar yapılmasını destekliyoruz. Bu nedenle imar affının doğru uygulanması, topraklarımızda planlamanın düzgün yapılması ve tarım arazilerimize 1,5 ayda bina dikerek imar affından faydalanmaya çalışan fırsatçılara engel olmak için kaçak yapıyla, kaçak ifrazlarla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.