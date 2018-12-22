T24 LogoT24 Logo
Gündem

Silindirin altında kalan kişi öldü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşen Bülent Baki Aktaş (52), asfalt çalışması yapan silindirin altında kalarak hayatını kaybetti

22 Aralık 2018 23:16

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşen Bülent Baki Aktaş (52), asfalt çalışması yapan silindirin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kıvanç Caddesi üzerinde meydana geldi. Kahvehaneden çıkan Bülent Baki Aktaş, iddiaya göre dengesini kaybederek yola düşünce asfalt çalışması yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Ü.Ç. (30) yönetimindeki silindirin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aktaş\'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Baki Aktaş\'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından  İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ü.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilKARABIYIKİZMİR DHA İZMİR BornovaBülent Baki AktaşOlayCaddesiBüyükşehir BelediyesiSağlıkAktaşBaki AktaşAdli Tıp KurumuOlayla ilgili
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24