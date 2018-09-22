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Dünya
Deutsche Welle

Şili'de eski istihbaratçılara hapis cezası

Şili'de 1975-1977 yılları arasında 12 kişinin kaybedilmesinden sorumlu tutulan 20 eski istihbarat üyesine 17 yıla varan hapis cezaları verildi. Devlet kayıp yakınlarına tazminat ödeyecek.

22 Eylül 2018 16:18

Tele 13 televizyon kanalının haberine göre Şili'de "Akbaba Operasyonu" kapsamında 12 kişinin kaybedilmesinden sorumlu tutulan 20 eski istihbarat üyesine hapis cezaları verildi. Alman haber ajansı dpa, mahkemenin iki eski istihbaratçıya 17, beş kişiye 15 yıl, kalanlara ise 10, 7, 5 yıl, 300 ve 100 gün hapis cezaları verdiğini duyurdu. Mahkeme 30'dan fazla eski istihbaratçıyı ise suçsuz buldu. Devlet kayıp yakınlarına tazminat ödemeye mahkum edildi.

Hâkim Mario Carrozo gerekçeli kararında, Şili ve diğer üç ülkenin davaya konu olan "kurbanları tutuklama konusunda anlaştığını", "onları kilit altında tutmak için koşullar yarattığını", "gizli yerlerde sorgulamak ve işkence yapmak üzere" onları Şili'ye "karanlık ve sinsi bir planla getirdiğini" ve "aşırı zalimce yok ettiğini" söyledi.

Akbaba Operasyonu

Akbaba Operasyonu 1970 ve 1980'li yıllarda Güney Amerika'daki askeri diktatörlüklerin siyasi muhalifleri yok etmek için gizli bir işbirliği içinde uyguladıkları planın adı. Şili, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay ve Bolivya Amerikan istihbarat servisi CIA desteğiyle uygulanan planın parçası olmuştu. Akbaba Operasyonu kapsamında rejim muhalifleri, sendikacılar ve sol hareket mensupları dünya çapında düzenlenen operasyonlarla takip edilip öldürülmüştü.

Şili'de 1973-1990 yılları arasında General Augusto Pinochet yönetimindeki askeri diktatörlük sırasında yaklaşık 40 bin kişi tutuklanarak sistematik işkenceye tabi tutuldu. Tutuklananlardan yaklaşık 3 bini öldürüldü.

dpa, epd / EC, BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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